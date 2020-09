Terremoto de 6,9 atinge oceano Atlântico, perto de Fernando de Noronha

Fenômeno foi captado por estações da Rede Sismográfica Brasileira. O LabSis informou ainda que, dada a magnitude do evento, é possível esperar novas réplicas nas próximas horas, ou mesmo dias.

Um terremoto de 6,9 de magnitude foi registrado ontem no Oceano Atlântico, na região em que se encontra o arquipélago de Fernando de Noronha/PE.

O epicentro do tremor aconteceu a aproximadamente 282 km a leste de São Pedro e São Paulo, a 816 km de Fernando de Noronha e 1.193 km da capital do Rio Grande do Norte, Natal.

Segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), o tremor foi sentido pela estação de Riachuelo, da rede global GSN, operada pelo Laboratório Sismológico da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte).

“Dada a magnitude do evento, é de se esperar que novas réplicas venham a ocorrer nas próximas horas, ou mesmo dias”, comunicou a RSBR, que tranquilizou a população quanto a tsunamis, que costumam acontecer em terremotos acima de 7,5 de magnitude. Além disso, o tipo de movimento sismográfico da região não estimula esse tipo de fenômeno.

FONTE: Informações | noticias.uol.com.br