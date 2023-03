Tem alta do HCM menina de aldeia Yanomami operada com cardiopatia congênita

Teve alta nesta segunda-feira, dia 6 de março, no Hospital da Criança e Maternidade (HCM), de São José do Rio Preto/SP, uma criança de família indígena de aldeia Yanomami, do estado do Amapá, que recebeu tratamento para uma cardiopatia congênita.

A pequena Liane Waiapi, de 1 ano e 4 meses, passou pelo procedimento cirúrgico na CardioPedBrasil – Centro do Coração da Criança e permaneceu internada no HCM por 36 dias. A cirurgia foi um sucesso e hoje Liane recebeu alta hospitalar e os pais agora podem retornar à aldeia onde vivem com seus familiares.

O pai de Liane, Jakyri Waiapi, conta que procurou atendimento médico no local de onde vive, chegou a ir para a capital daquele estado em busca de tratamento, porém sem sucesso. “Em nossa aldeia tem um posto de saúde com enfermeiros que nos atendem, foi onde descobrimos o problema no coração da minha filha. Levamos ela para Macapá e ela foi intubada, ficou em UTI e continuou o tratamento, até que conseguimos vir para Rio Preto no HCM para fazer a cirurgia”, disse o pai.

Para o cirurgião cardiovascular pediátrico, Prof. Dr. Ulisses Alexandre Croti, a alta de hoje faz parte de uma parcela importante de pacientes atendidos de todos os estados do Brasil no HCM por meio da CardioPedBrasil. “Atualmente 30% de todos os nossos procedimentos são em crianças vindas de todos os estados do Brasil que chegam até nós. No país, precisaríamos realizar 24 mil procedimentos ao ano, mas somente 9 mil são feitos. Por isso, vamos ampliar cada vez mais nosso serviço para que possamos fazer mais do que os 400 procedimentos anuais que já fazemos”, disse o Prof. Dr. Ulisses.

A médica coordenadora da UTI cardíaca pediátrica, Dra. Karolyne Sanches Postigo, ressaltou a importância da comunicação para um pós-operatório bem-sucedido. “Por serem uma família indígena existem algumas restrições quanto à comunicação, porém nossa equipe está empenhada para que possamos manter uma comunicação efetiva importante para a recuperação da bebê no pós-operatório. A correção cirúrgica foi um sucesso. A família da pequena é muito acolhedora e ficamos felizes por ela estar retornando para a aldeia dela”, afirmou Dra. Karolyne.

A CardioPedBrasil – Centro do Coração da Criança do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (SP) é um Centro de Referência Nacional dedicado à educação de familiares e profissionais da saúde com foco nas crianças portadoras de Cardiopatias Congênitas.

Nasceu no dia 24 de novembro de 2001, iniciando os cuidados clínicos e cirúrgicos continuamente às crianças com cardiopatias congênitas desde janeiro de 2002 como Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica com o intuito de atender às crianças com doenças no coração que necessitavam de tratamento no interior do Estado de São Paulo.

No decorrer dos anos, a equipe com mais de 150 profissionais dedicados à excelência humanizada, constantemente baseada no ensino, pesquisa e assistência de qualidade, já realizou operações em mais de 6.000 crianças que necessitavam de tratamento do coração.

Todas as nossas atividades assistenciais e educacionais são orientadas e compartilhadas com profissionais americanos de hospitais renomados como Mayo Clinic de Rochester-MN, Children´s Hospital and Clinics de Minnesota-MN e Seattle Children´s Hospital de Seattle-WA, facilitadas pela parceria com a ONG Children´s HeartLink Foundation.

Assim, procuramos trabalhar de forma humanizada, aliando assistência ao ensino e pesquisa e atendendo crianças de todo o Estado de São Paulo e do Brasil.