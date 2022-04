TARRAF constrói torre residencial em ritmo acelerado no Centro de Votuporanga

Com 18 pavimentos e 72 apartamentos, Tribeca fará companhia à Torre Soho no empreendimento Manhattan Home Club

Um pavimento por semana. É neste ritmo acelerado que seguem as obras da Torre Tribeca, do Manhattan Home Club, residencial de médio e alto padrão que leva para o coração de Votuporanga um novo conceito em lazer.

Com conclusão prevista para o final de setembro de 2023, a Torre Tribeca está sendo construída ao lado da Torre Soho, entregue em 2018. Cerca de 120 colaboradores estão envolvidos diretamente no canteiro de obra, que tem como diferencial a aplicação de métodos e técnicas construtivas com o auxílio de equipamentos que dão agilidade para a execução de serviços como estrutura, alvenaria, instalações e outros.

O Manhattan Home Club – Torre Tribeca, com VGV de R$ 35 milhões, ocupa uma área de 5.581 m² em uma das melhores localizações de Votuporanga, centralizada, próxima a uma série de comércios e outros serviços. Mas o que diferencia de fato o empreendimento é seu espaço de lazer, um dos mais completos já construídos para um condomínio vertical na região.

São mais de 20 opções distribuídas entre as duas torres, desde academia climatizada e equipada com aparelhos Technogym (que estão entre os melhores do mundo), até espaços para aulas de dança, biribol, piscinas adulto e infantil, brinquedoteca, pet place, minigolfe, salão de festas, sala de jogos e até mesmo de cinema.

A Tribeca ainda contará com 72 apartamentos amplos de 95,40 m², com três suítes, distribuídos por 18 pavimentos. “O Manhattan é um projeto moderno e que se antecipa, em Votuporanga, a uma tendência no mercado imobiliário regional de verticalização nos segmentos médio e alto padrão, que tem atraído um perfil de morador que busca mais conforto, segurança e qualidade de vida”, explica o vice-presidente da TARRAF, Olavo Tarraf Filho.

Para saber mais: https://tarraf.com.br/empreendimentos/manhattan-home-club-torre-tribeca