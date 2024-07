Tarcísio diz que privatização da rodovia Euclides da Cunha “não está no radar”

O governador paulista fez a afirmação durante a solenidade de entrega de casas populares em Macedônia.

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comentou durante entrevista coletiva na última sexta-feira (5.jul), em Macedônia/SP, sobre um dos principais temores de moradores de Votuporanga e região: uma possível privatização da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). Uma vez que, se trata de uma das principais vias do noroeste paulista, no entanto, segundo o chefe do Executivo estadual, o assunto “não está no radar”.

Ao ser questionado sobre a rodovia, Tarcísio de Freitas ponderou: “Não estamos estudando privatização neste momento. Não está no radar. Não tem nenhum estudo de concessão sendo desenvolvido.”

Na cidade, o governador entregou 75 moradias no Conjunto Jardim Rubens Save. No mesmo dia, em Cardoso/SP, foram entregues 24 moradias no Conjunto Dr. Caleb Teixeira Dias, e outras 23 unidades habitacionais no Conjunto Terezinha de Moraes Muniz, no Distrito de São João do Marinheiro. Os investimentos somados chegaram a R$ 24 milhões.