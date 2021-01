Tacho com óleo quente cai em criança de três anos

Uma criança de três anos foi vítima de queimaduras após um tacho de óleo quente cair em parte do corpo dela nesta segunda-feira (11). Acidente foi na Estância São Pedro, em Rio Preto.

De acordo com as informações registradas na polícia, os pais e os dois filhos do casal – entre eles a vítima – estavam em casa quando o pai decidiu fritar pastéis no tacho.

Após fritar, levou os pastéis para o quarto, onde estavam todos. Em certo momento a criança deixou o quarto e os pais acreditaram que ela buscaria água, pois é o de costume da vítima.

Assim que ela deixou o quarto, os pais ouviram um barulho de queda do tacho. Imediatamente foram para a cozinha e viram que o óleo havia caído em parte do corpo da criança.

A família não tem carro, então pediram ajuda a um vizinho que os levou até a UPA Santo Antônio. De lá a criança foi encaminhada para o Hospital da Criança e Maternidade, onde foi aconselhado o registro da ocorrência para que seja feita a transferência para hospital especializado em queimaduras.