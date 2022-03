TÁ AMARRADO: “Capeta” é preso pela Força Tática na rodovia Péricles Bellini em Votuporanga

Homem de 57 anos com passagens por homicídio e furto era procurado pela Justiça em Votuporanga/SP para cumprir condenação por roubo.

Um homem de 57 anos, procurado pela Justiça, foi preso por policiais militares de Força Tática nesta sexta-feira (18.mar) durante patrulhamento pela Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo município, quando abordaram um veículo; no interior do carro, os policiais encontraram S., – conhecido popularmente como ‘Capeta’, e constataram que o indivíduo possuía passagens pelos crimes de homicídio, furto e roubo.

Ainda em pesquisa documental, a Força Tática descobriu a existência de uma condenação de sete anos, três meses e três dias para ser cumprida pelo indivíduo, por roubo.

Diante dos fatos, ‘Capeta’ foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Diário de Votuporanga