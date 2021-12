Tá acabando! Confira o que abre e fecha no Réveillon em Votuporanga

Bancos e repartições públicas não funcionam durante o feriado. Comércio nesta quinta atende até às 18h e na sexta-feira fecha às 16h, exceto supermercados.

O final do ano já chegou, e com ele vem as confraternizações, festas e também algumas alterações nos horários de funcionamento de estabelecimentos e serviços em Votuporanga/SP. As agências bancárias e os postos dos Correios, por exemplo, não funcionam em feriados oficiais. Já comércio varejista em geral irá atender nesta quinta até às 18h, porém na sexta, véspera de Ano Novo, as lojas fecharão às 16h e só reabrirão na segunda-feira (3).

Os supermercados que atendem normalmente nesta quinta, amanhã atenderão até às 18h, exceto o Amigão que estenderá até às 19h. Já no sábado (1º), Confraternização Universal, nenhuma das grandes redes de supermercados de Votuporanga abrirão suas portas.

Bancos

O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será 30 de dezembro (quinta-feira). Já no dia 31 de dezembro (sexta-feira), as instituições financeiras não abrem para atendimento.

A população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado).

Lotéricas

Já as lotéricas em sua maioria, trabalharão apenas em meio período na sexta, algumas com horário estendido, como é o caso da Lotérica Luz, no Terminal Rodoviário, que ficará aberta até às 17h e a Lotérica Avenida, até às 14h, para o tradicional jogo da Mega da Virada. No Ano Novo nenhuma abrirá, e o atendimento sendo retomado apenas na segunda-feira (3).

Prefeitura de Votuporanga

O expediente do Poder Executivo nesta última semana de 2021 funcionou até esta quinta-feira (30) e o atendimento ficará suspenso nesta sexta-feira (31), retornando normalmente na segunda-feira (3), com a Central de Atendimento ao Público, das 9h às 15h.

Saúde

A Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), o Mini Hospital “Fortunata Germana Pozzobon” e o serviço Móvel de Urgência (SAMU), considerados essenciais para casos de urgência e emergência, funcionarão normalmente.

Cultura e Turismo

A Secretaria da Cultura e Turismo informa que o Parque da Cultura estará aberto ao público para lazer e prática de atividades físicas, desde que seguindo as recomendações de distanciamento social e uso de máscara facial, de forma preventiva à proliferação do vírus da Covid-19. As demais dependências, como a Escola de Artes “João Cornachione” (Oscarito), o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, incluindo os espaços da Biblioteca “Castro Alves” e o Museu “Edward Coruripe Costa”, suspendeu atendimento após o expediente desta quinta-feira (30) e retornarão as atividades na segunda (3).

Plantão

Para a população que necessitar de serviços, durante o feriado, da Secretaria de Direitos Humanos e do Conselho Tutelar, haverá plantões através dos telefones (17) 9 9751-5908 e (17) 9 8134-5442 respectivamente.

Serão atendidos pelos Direitos Humanos, casos de pessoas em situação de rua, violência doméstica contra idosos, entre outros. A equipe do Conselho Tutelar também estará atenta para cumprir com eficácia sua missão de garantia de defesa aos direitos da criança e do adolescente.

Saev Ambiental

Alguns serviços da Autarquia não funcionarão na sexta-feira e sábado (31 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022), retornando normalmente nas segunda-feira (3 de janeiro) e a varrição de ruas será interrompida pontualmente no sábado (1º).

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” estará fechado a partir da sexta-feira (31) e reabrirá na segunda-feira (3), das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A coleta de lixo noturna será a partir das 13h na sexta, dia 31; sábado, feriado de ano novo, o serviço não será realizado, retornando na segunda-feira (3). A coleta de lixo seletiva seguirá normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções.

Os Ecotudos Norte, Sul e Oeste e o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes” estarão fechados no sábado (1º) e domingo (2). O serviço de plantão da Autarquia é 24 horas e atende ininterruptamente pelo 0800-770-1950.

Diário de Votuporanga