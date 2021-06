Crime aconteceu nesta terça-feira, em Urânia (SP), na região de Rio Preto.

A polícia prendeu um homem de 51 anos, suspeito de oferecer doces e uma bola para estuprar um menino de 10 anos em Urânia, na região de São José do Rio Preto (SP).​ Segundo a polícia, o menino desapareceu ontem durante a manhã e só voltou para casa à tarde.Questionado pela mãe, ele contou que foi abordado pelo homem, que ofereceu uma bola e doces para que ele fosse até a casa do suspeito. O menino foi proibido de sair do imóvel, acariciado pelo homem e forçado a fazer sexo oral nele. Depois, a criança conseguiu fugir quando o suspeito dormiu.

A mãe da criança chamou o Conselho Tutelar e a PM. Os policiais foram até a casa, encontraram o homem dormindo e sem roupa e fizeram a prisão. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.