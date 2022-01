Suspeito de matar jovem em chácara de Cedral é preso pelo GOE

Investigadores do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Rio Preto prenderam, nesta quinta-feira (27), um jovem de 19 anos suspeito de ter matado a tiros outro jovem em uma festa realizada em uma chácara, na Estância Palmeiras, em Cedral. O crime aconteceu no dia 05 de dezembro.

De acordo com o GOE, o jovem, que era procurado, foi encontrado no distrito de Engenheiro Schmitt. Ele está preso temporariamente na carceragem da DEIC.

João Pedro Romeiro, de 18 anos, foi assassinado com tiros na região do rosto, peito e braço. Ele morava no bairro Caic, em Rio Preto.