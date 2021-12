De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por cometer um estupro no estado da Paraíba, em 2013, além de aliciar adolescentes de 12 a 15 anos nas redes sociais e jogos online.

As investigações apontaram que o homem estava morando em São José do Rio Preto e, após monitoramento, foi solicitado um mandado de busca e apreensão e a prisão preventiva, decretada pela Justiça da Paraíba.

Na manhã de segunda-feira, policiais civis de Iperó (SP), com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) de São José do Rio Preto, localizaram o suspeito na casa da mãe dele. As equipes também apreenderam um computador e um celular, que foram encaminhados para perícia.

Ainda segundo a polícia, o homem foi encaminhado para uma unidade prisional da região e está à disposição da Justiça.