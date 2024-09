Homem deixou a UTI e está no quarto sob escolta policial.

Deve ser levado para a carceragem do DEIC de São José do Rio Preto (SP), assim que tiver alta do Hospital de Base, o homem de 54 anos, que está sendo investigado por suspeita de abuso sexual contra a sobrinha-neta, uma menina de apenas 9 anos. O caso foi registrado na Estância Alvorada, no último final de semana. Após as acusações, o suspeito foi espancado por diversos moradores na segunda-feira, (16).

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), e o inquérito, que segue sob segredo de justiça, apura os detalhes do abuso sexual. O crime teria sido descoberto depois que a mãe da menina viu vídeos do suspeito no celular da filha. A vítima passou por exame de corpo de delito que deve revelar os abusos.

Embora não tenha havido flagrante, a delegada Margarete Franco solicitou à Justiça, nesta sexta-feira (20) a prisão preventiva dele, com o objetivo de garantir que o indiciado responda pelo crime enquanto detido.

Após o espancamento, o suspeito foi levado ao Hospital de Base de Rio Preto, onde permanece internado sob escolta policial.