Suspeita de encomendar morte da família deve ser transferida para Tremembé, o presídio dos crimes famosos

A mulher que foi indiciada por suspeita de ter encomendado o assassinato da família com a ajuda do marido em Votuporanga, deverá ser transferida para o presídio feminino de Tremembé, conhecido como “a cadeia dos famosos”, na capital paulista. A informação foi confirmada ao sbtinterior.com pela Polícia Civil.

Viviane More, de 27 anos, e o marido dela, Carlos Ramos, de 32 anos, foram presos pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga na última segunda-feira (22), na casa em que moram. O casal foi indiciado por suspeita de serem mandantes do latrocínio que vitimou Wladmir Baggio e Vitor José Baggio, de 22 anos, pai e filho que foram brutalmente assassinados na madrugada de 11 de maio, na propriedade rural da família, perto do aeroporto da cidade.

De acordo com o delegado Rafael Latorre, que coordena a investigação, o casal não confessou o crime, mas foi preso preventivamente. Viviane e Carlos foram apontados como mandantes do latrocínio pelos dois executores das vítimas, que foram presos no mesmo dia do episódio.

“O Carlos é um advogado ativo conheceu um dos criminosos que o procurou. O executor disse que os dois negociaram com ele e o comparsa em um posto de combustível. Nós temos as imagens que mostram o casal conversando com a dupla, depois eles trocam de mesa”, explicou o delegado.

Segundo a Polícia Civil, Viviane teria oferecido R$ 30 mil para os bandidos matarem os pais e o irmão dela, sendo R$ 10 mil por vítima. A mãe só não foi morta porque precisou viajar naquele dia. “Ela ainda está com muito medo de morrer”, afirmou Latorre à reportagem.

Wladmir e Vitor foram amarrados, espancados, amordaçados, tiveram os olhos vendados e foram executados com tiros na cabeça. Vitor chegou a ser socorrido com vida e levado para a Santa Casa, mas não resistiu.

No dia 12 de maio, Viviane chegou a postar uma foto em uma rede social lamentando a morte do irmão. “Sua jornada infelizmente chegou ao fim[…] Sempre terei comigo somente as boas lembranças”, escreveu.

Conforme o SBT Interior, ainda de acordo com a DIG, a motivação do latrocínio seria uma grande desavença familiar e o interesse de Viviane na herança estimada em R$ 2 milhões. No ano passado, ela registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher acusando o pai de estupro. O crime teria ocorrido quando ela era criança. A DDM investiga a denúncia.

O caso chamou a atenção da cidade e de toda a região por ter semelhança com a morte de Marísia e Manfred von Richthofen, assassinados pelos irmãos Cravinhos em 2002, a mando da própria filha do casal, Suzane von Richthofen. Ela cumpriu pena de 20 anos em Tremembé, conhecido como “o presídio dos famosos”. Lá também já passou Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o marido Marcos Matsunaga. No local continua cumprindo pena Anna Carolina Jatobá, acusada de ter matado a menina Isabella Nardoni, em 2008.

Enquanto não é transferida para Tremembé – onde aguarda vaga, ela continua no presídio feminino de Nhandeara, na região. Carlos está no Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria. SBT Interior