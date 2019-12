Sub 11 da Escolinha Elite é campeão da CUP Ubatuba 2019

Equipe votuporanguense venceu o Santos F.C. de Manaus e conquistou o torneio de âmbito nacional.

Na última semana Votuporanga esteve presente com a categoria sub 11 da Escolinha Elite na CUP UBATUBA – torneio de Âmbito Nacional, onde enfrentaram equipes de vários lugares do país como por exemplo equipe Amazonense.

Após um semana incrível de muitas emoções, jogos, diversões e experiências para lá de especiais no litoral paulista. Conquistaram para a grande final da Série Ouro, na qual enfrentaram a equipe do Santos F.C. de Manaus.

Após um jogo emocionante, digno de final, a garotada da Elite sagraram-se campeões da Cup Ubatuba 2019 série ouro.

Isadora, goleira que vem quebrando barreiras, foi eleita à melhor goleira da categoria.

Contudo, a Elite aproveitou para “agradecemos a todos que tornaram esse sonho em realidade, em especial aos pais, alunos e patrocinadores. @votumixmorrinhos , @desmanchegt , Retifica Vale do Sol, @polysportuniformes , @oriplast.palotina , @loja3kids , @oficinagourmetvotuporanga , @hombrebarbeariavotu Atlântica Energia, Montilha tratores. #EuSouElite #Campeões #SérieOuro #CupUbatuba #ÉNacional #Sub11 @ Ubatuba Litoral Norte”.