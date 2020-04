SP: Determinação pode obrigar indústrias a produzirem insumos

Ministério Público Estadual aconselhou uso de linhas de produção.

O Ministério Público Estadual emitiu uma recomendação para que governo do estado de São Paulo e a prefeitura da capital paulista determinem que toda a cadeia industrial do estado seja revertida, imediatamente, para a produção de equipamentos de proteção individual, respiradores, insumos e matérias-primas para testes do coronavírus, insumos hospitalares e equipamentos necessários para o atendimento assistencial à saúde no combate ao novo coronavírus.

Na recomendação, publicada ontem (3), o MP pede que os governos estabeleçam acordos com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o Conselho Superior da Cadeia Produtiva da Saúde, montadoras de automóveis, a Associação Brasileira de Indústrias Têxteis, indústrias de produtos de limpeza, refinarias de cana de açúcar e demais setores do complexo industrial para a produção dos equipamentos.

O MP deu prazo de 72 horas para que os governos municipal e estadual manifestem se cumprirão as recomendações.

FONTE: Informações | Agência Brasil