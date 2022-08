Sortudos recebem prêmios da campanha do Dia dos Pais

A grande felizarda foi Mayra Priscila Ferraz de Campos, que levou para casa um vale-compras de R$ 10 mil

A Associação Comercial de Votuporanga e parceiros distribuíram, na manhã desta quinta-feira (25/8), mais de R$ 18 mil em prêmios da campanha “Meu pai merece esse presentão”. A iniciativa, feita para incentivar a compra nas lojas da cidade pelo Dia dos Pais, distribuiu mais de 150 mil cupons para clientes.

A grande felizarda foi Mayra Priscila Ferraz de Campos, cliente do Supermercado Porecatu, que levou para casa um vale-compras de R$ 10 mil. As três bicicletas saíram para Jardeilson Borges dos Santos, cliente Moda Ka; Rubens Masson Puerta, Sup. Porecatu Loja 2, vendedora Mirian; e Clodoaldo Tridapalli, Sup. Porecatu, vendedora Larissa. A ACV entregou ainda cinco vales-compras para Karina Moreira Lima Galoro, que comprou na Emplac com a Sara; Alcebiades Dias Magalhães, cliente da Pinheiral Materiais p/ Construção; Virginio de Lima Neto, comprou no Porecatu, com Lucila; Fabiano Beraldo Delarmelino, preencheu o cupom no Porecatu 03, com Lorena e Guilherme de Andrade Salustiano Domingos, comprou no O Tubarão Confecções com Flavia.

Os atendentes responsáveis pelas vendas aos sorteados ganharam vales-compras de R$ 150,00. Os valores recebidos poderão ser gastos nas lojas participantes da promoção.

A próxima campanha de prêmios será pelo Dia das Crianças. Para participar, é preciso ser associado ACV. Ligue para (17) 98132-0022 ou (17) 3426-4044.

Assembleia

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV convida empresários do ramo e imprensa a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que visa a elaboração do calendário de abertura do comércio entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. A reunião será nesta sexta-feira (26/8), às 8h, no auditório da entidade, coordenada pelo presidente Glauco Ventura. Conforme as discussões apresentadas, será elaborada uma proposta que prevê antecipar as definições sobre abertura de lojas em períodos especiais.