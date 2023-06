Solidariedade: Tiro de Guerra de Votuporanga lança Campanha do Agasalho

Tudo o que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade que doará para quem mais precisa

Ajudar quem precisa e mostrar para os atiradores a importância de colaborar com a comunidade são os objetivos da Campanha do Agasalho do Tiro de Guerra de Votuporanga. Doações podem ser feitas na sede do TG, na rua Rio Grande, 2.021.

Com o lema “Aqueça o inverno de quem mais precisa!”, o TG 02-088 “Cabo PM Samuel Pereira Batista” está recebendo roupas, meias, calçados, mantas, toucas, cobertores, entre outras peças. “Além de servir como uma aula de cidadania para os nossos atiradores, já que somos uma escola de cidadania e civismo, essa iniciativa vai ajudar muitas pessoas”, destacou o sub-tenente do Exército, Giovani Santana Gonçalves, chefe de instrução do TG 02-088.

Os interessados em doar também podem entrar em contato pelo telefone (17) 3421 – 7663, que uma equipe do TG vai buscar a doação. Tudo o que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade que doará para quem mais precisa.

Pintura

No último sábado, a sede do Tiro de Votuporanga de Votuporanga passou por uma pintura, ação voluntária organizada pela Associação dos Pintores de Parede. “Queremos publicamente agradecer à Associação de Pintores de Parede, à Protintas e demais pessoas e empresas que contribuíram para a pintura das instalações do nosso Tiro Guerra. Saibam que vocês deram uma aula de cidadania e responsabilidade social e assim contribuem para um Brasil melhor”, agradeceu o sub-tenente.

A Associação dos Pintores faz parte do “Movimento Brasil por um Pintor Melhor”. Em Votuporanga, são 112 membros cadastrados que se comunicam por meio de um grupo de WhatsApp e sempre que possível também realizam ações voluntárias como esta no TG.

Foto: Tiro de Guerra: A Associação dos Pintores de Parede de Votuporanga pintou a sede do Tiro de Guerra no último final de semana

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br