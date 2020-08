Subiu para 16 o número de mortes pelo furacão Laura nos Estados Unidos, segundo balanço divulgado neste sábado (29). Embora o governo do estado de Louisiana, um dos estados mais afetados, tenha afirmado que os impactos da tempestade foram menores do que o previsto, autoridades estão preocupadas com a falta de energia no sul dos EUA causada pelo fenômeno.