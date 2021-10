Procurado pela reportagem, o vereador João Paulo Morelli, que vive no distrito de 2.500 habitantes há 36 anos, disse que se encontrou com os “caça-fantasmas” na última quinta. De acordo com ele, a dupla ficou no local gravando com os aparelhos até por volta das 22h e constatou “coisas sobrenaturais”.

Ele lembrou que, no ano passado, em meio à pandemia do coronavírus, os moradores do local ficaram intrigados com outro episódio envolvendo a igreja. “Quando morre alguém do distrito colocam uma música de Ave Maria e anunciam nota de falecimento. Um dia, com o aparelho queimado, fora da tomada, ele começou a tocar Ave Maria sozinho”, relatou o morador do local.

Apesar de afirmar que, particularmente, não acredita nas histórias, o vereador confessou que este último episódio, que aconteceu há três semanas, o deixou intrigado. “Eu fiquei assustado. Você acorda de madrugada com o cachorro latindo e vê tudo se movimentando”, disse.