Show de Prêmios: últimas semanas para você comprar seu cupom!

Ação está na reta final, mas ainda dá tempo de adquirir seu número no valor de R$20

O tão sonhado carro novo na garagem está pertinho de se concretizar! Ou quem sabe motos zero quilômetro! Se você deseja mesmo aquela TV de LED para o videogame, filmes e séries com imagem de superqualidade… ela também está no seu alcance e prontinha para ser instalada em sua sala. A segunda edição do Show de Prêmios em prol da Santa Casa de Votuporanga está na sua reta final!

Faltam apenas três semanas, para conhecermos os grandes sortudos. O sorteio será no dia 12 de setembro, ao vivo nas nossas redes sociais, quando saberemos os nomes e as cidades dos ganhadores de um Fiat Mobi, três motos Biz´s e uma televisão de 50 polegadas. Que tal aumentar a sua chance de concorrer?

Ainda há números para comercialização em Votuporanga e região. Mas, não deixe para última hora. Entre em contato no celular (17) 99779-9928 – Rosemir (Milão) ou telefone 3405-9133, ramais 327 e 328 e saiba qual ponto de venda está mais próximo de você.

Sou do grupo de risco

Se você é idoso, tem dificuldade de locomoção ou é do grupo de risco e está evitando sair de casa, temos uma boa notícia. O agente captador Rosemir (Milão) levará o número até você!

Show da solidariedade

Todo mundo já sabe o valor do cupom: R$20 e concede cinco chances de ser contemplado. Melhor que isso: só a solidariedade, de contribuir com a Santa Casa, referência em média e alta complexidades para 53 municípios da região.

O diretor da Instituição, Marcelo Madrid, ressaltou a importância da ação. “Nesta época da pandemia, estamos com dificuldades para manter o Hospital. As despesas estão altas. Venho pedir para que nos auxiliem nos atendimentos, comprando o número. Além de colaborar com a Santa Casa, você pode ser contemplado e sair com um carro Fiat Mobi, 3 motos Biz´s e uma TV de 50 polegadas. Nos ajude a salvar vidas!”, frisou.

A segunda edição conta com apoio de grandes empresas: Noroaço, Cytos, Ville Hotel Gramadão e Cantoia Figueiredo. Toda renda será destinada para a assistência de milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).