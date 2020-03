Show de Prêmios: pontos em Votuporanga e região

Campanha em prol à Santa Casa sorteia um carro, três motos e uma televisão; cupons custam R$ 20 cada.

A campanha em prol à Santa Casa de Votuporanga “Show de Prêmios” está com tudo! A procura pelos cupons está ainda maior e parando Votuporanga e região. Várias cidades estão participando da iniciativa beneficente para concorrer a um carro, três motos e uma televisão. É a maior ação do bem!

O “Show de Prêmios” irá sortear no dia nove de maio, na Concha Acústica, um Fiat Mobi e três Hondas Biz 0km, além de uma TV 50 polegadas. Cada cupom custa R$20 e garante que o morador possa concorrer a todos prêmios.

Para facilitar a logística, foram distribuídos diversos pontos de vendas, incluindo em outros municípios. Em Votuporanga, além da Administração do Hospital, o público pode adquirir seus cupons na Cytos; Restaurante Garfu´s; Searvo (Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Região Noroeste); D´gust, Restaurante Carne Nobre, Studio LA Hair (Simonsen); 775; Associação Comercial de Votuporanga (ACV); Madrid Imóveis (Em frente a São Bento); Minimercado Dona Nena (Estação); Minimercado e Açougue D.L.T.C. (Próximo a Estrada do 27); Supermercado Marcelo (Atrás do Assary); Bar do Barba Rala (em frente a Apae); Supermercado Para Todos (Vila América); Quitanda 9 de julho; Jornal e Rádio A Cidade; Minimercado Davi (Pacaembu); Mickey e Minnie (Estação); Padaria Mineira; Agroara; Posto Amigão; Polizeli Parafusos; Flor de Lis (São Bento); Nivaldo Cabeleireiro; Casa do Criador e Minimercado Medina (Colinas). São estabelecimentos que se colocaram à disposição de contribuir com a iniciativa, que tem 100% de renda para a Instituição votuporanguense.

Há convites para comercialização também em Américo de Campos, Álvares Florence, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Meridiano, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia e Valentim Gentil.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou todo empenho. “Estamos muito felizes com a adesão. Esta corrente do bem é muito importante para o sucesso da campanha. Agradecemos os patrocinadores Noroaço, Cytos, Ville Hotel Gramadão e Cantoia Figueiredo, que cederam os prêmios. Eles doaram carro, motos e televisão, dando exemplo de solidariedade”, destacou.

Informações sobre o Show de Prêmios no setor de Captação de Recursos do Hospital no (17)3405-9139 e nas redes sociais da Santa Casa.

Confira os pontos de vendas:

775

Pernambuco, 3380 – Patrimônio Novo

Tel. (17) 3422-9023

Associação Comercial de Votuporanga

R. Mato Grosso, 3545 – Santa Eliza

Tel. (17) 3426-4044

Madrid Imóveis

R. Pernambuco, 3075 – Centro

Tel. (17) 3421-7001

Minimercado Dona Nena

Av. Conde Francisco Matarazzo, 1818 – Da Estação

Tel. (17) 3421-5785

Supermercado Marcelo

R. Felício Gorayeb, 2634 – Jardim Bom Clima

Tel. (17) 3423-2977

Bar do Barba Rala

Rua Tietê, esquina com Alceste Barroso

Supermercado Para Todos

R. Paraná, 2587 – Chácara das Paineiras

Tel. (17) 3422-4636

Padaria Mineira

R. Iguaçu, esquina com a dos Catequistas

Jornal A Cidade

R. Barão do Rio Branco, 4446 – Vila Paes

Tel. (17) 3422-4199

Rádio Cidade

R. Barão do Rio Branco, 4454 – Vila Paes

Tel. (17) 3421-2113

Quitanda 9 de Julho

Av. 9 de Julho

Minimercado Davi

Av. das Nações

Posto Amigão

Av. das Nações

Mickey e Minnie

Av. Prestes Maia, 1615 – Da Estação

Tel. (17) 3421-9254

Polizeli Parafusos

Av. Emílio Arroyo Hernandes, 2087 – Pozzobon

Tel. (17) 3421-2515

Flor de Lis

R. Ivaí, 3012 – Jardim Eldorado

Tel. (17) 3421-3210

Minimercado Medina

R. João Ferreira do Nascimento, 2905 – Pozzobon

Tel. (17) 99615-2652

Minimercado e Açougue D.L.T.C.

Próximo a Estrada do 27

Agroara

Rua Padre Izidoro Paranhos, 2686 – Vila America

Tel. (17) 3421-2323

Nivaldo Cabeleireiro

Av. Francisco Vilar Horta, 4003

Tel. (17) 3421-8101

Casa do Criador

Av. Emílio Arroyo Hernandes, 2529

Tel. (17) 3421-1564

Restaurante Garfus

Av. Vale do Sol, 4685

Tel. (17) 3421-2351

Searvo

R. Bahia, 2270

Tel. (17) 3421-1129

D´Gust

R. Tocantins, 2809

Cytos

Av. Vale do Sol, 5206

(17) 3422-5692

Restaurante Carne Nobre

Av. João Gonçalves Leite, 4523

(17) 3423-1458

Studio LA Hair