Shopee seleciona equipe de entregadores para centro de distribuição de Votuporanga

Conforme anunciado com exclusividade pela reportagem do www.votunews.com.br na manhã desta terça-feira, Votuporanga ganhou um centro de distribuição e logística da Shopee – plataforma digital de vendas e-commerce.

O centro de distribuição já funciona desde a última semana, na avenida Mariano Corte – distrito de Simonsen e a princípio, vai gerar mais de 20 empregos diretos para as equipes de separação de encomendas e logística.

No final da tarde desta terça-feira, a empresa divulgou a seleção de interessados em fazer parte da equipe de entregador parceiro Shopee.

O votunews traz com exclusividade os critérios para você, interessado em compor a equipe de entregadores, logística e separadores das encomendas. (veja no quadro ao lado).

O centro de distribuição está funcionando na Avenida Mariano Corte, Simonsen, 1850, Lote 12, Quadra 1, Simonsen, e a vinda deste departamento está gerando, ao menos 20 empregos diretos no município.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br o centro de distribuição serve para receber os produtos, a equipe faz a separação no período da madrugada até as 8h40, quando os veículos de entrega iniciam a saída para atender Votuporanga e região.

A reportaem apurou que a central atenderá, além de Votuporanga, Sebastianópolis do Sul, Nhandeara, Floreal, Riolândia, Valentim Gentil, Parisi, Cosmorama, Álvares Florence, Américo de Campos, Pontes Gestal, Cardoso, Fernandópolis, Macedônia, Meridiano e Pedranópolis.

Além dos empregos gerados para a equipe de separação e entrega das mercadorias, a central também contratou funcionários para os setores administrativo, segurança e logística.

De acordo com que o votunews levantou, Votuporanga se torna centro regional de distribuição de uma das maiores empresas de plataformas digitais do mundo, gerando emprego e renda para o município.

Lançada em 2015, a Shopee é uma plataforma adaptada para cada região, dando aos consumidores uma experiência de compra online fácil, segura e rápida, através de um forte suporte de pagamentos e logística. Comprar online deve ser algo acessível, fácil e agradável. Essa é a visão que a Shopee busca entregar em nossa plataforma, todos os dias.

Na plataforma é possível encontrar de tudo e com preços mais competitivos do que muitas lojas nacionais. Justamente por isso, muitos vendedores têm dúvidas sobre o que é a Shopee, como vender no marketplace e como fazer a integração com a Shopee.

De origem asiática, a plataforma de comércio eletrônico permite que vendedores se cadastrem e vendam os seus produtos com possibilidade de frete grátis.

