Sexta-feira amanhece com forte neblina na região

A sexta-feira, 28 de abril, amanheceu com uma forte neblina em algumas cidades aqui do noroeste paulista.​

Motoristas que trafegavam pelas rodovias precisaram redobrar a atenção e trafegar com os faróis acesos, que em vias de mão única já é obrigado por lei. A intensidade era tão forte que atrapalhava até a ultrapassagem.

A neblina é um fenômeno atmosférico cuja formação está relacionada com a presença de umidade no ar e com as baixas temperaturas. A Neblina – também chamada de nevoeiro ou bruma – é um fenômeno atmosférico causado pela condensação da umidade presente no ar em forma de vapor.

Segundo os institutos de meteorologia, a previsão para hoje é de sol entre nuvens, porém, não deve chover. O fim de semana também deve ser de sol, sem possibilidade de chuvas e com temperaturas variando entre 16ºC de mínimas e 29ºC de máximas.

Gazeta do Interior