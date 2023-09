Setembro Dourado visa conscientizar sobre câncer em crianças

Médica oncologista da Santa Casa, Dra. Julia Cordeiro, deu detalhes de como a doença se manifesta nos pequenos

O câncer é uma doença desafiadora que pode acometer qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. As possibilidades de tratamento geralmente impactam na rotina do paciente e trazem incertezas que preocupam a família. Quando se trata de uma criança ou um adolescente, o caso se torna ainda mais sensível.

A campanha Setembro Dourado visa orientar sobre o câncer infantil. A cor dourada simboliza a força e a resiliência das crianças que enfrentam essa doença, bem como a esperança de cura. A informação desempenha um papel crucial em sua prevenção, diagnóstico precoce e tratamento eficaz. “A conscientização é fundamental, pois muitos dos sintomas iniciais do câncer infantil são facilmente confundidos com outras doenças comuns da infância. O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no prognóstico e no sucesso do tratamento. Além disso, a conscientização ajuda a garantir que as crianças tenham acesso ao melhor tratamento e apoio emocional durante essa jornada desafiadora”, disse a médica do Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga, Dra. Julia Cordeiro.

O câncer iinfantojuvenil não tem uma causa prévia aparente, então é preciso observar o estado geral de saúde da criança ou do adolescente, o histórico familiar e a presença de doenças genéticas. Possui maior incidência em células do sistema sanguíneo, sistema nervoso e tecidos de sustentação.

A leucemia lidera as ocorrências de câncer em crianças e adolescentes, surgindo de forma abrupta com sintomas como uma dor articular e febre persistente de origem indeterminada.

Sintomas do Câncer Infantil: Fique Atento!

O câncer infantil é uma doença complexa e diversificada, e os sintomas podem variar dependendo do tipo e da localização do tumor. É importante que os pais e cuidadores estejam atentos a quaisquer mudanças na saúde de uma criança. Alguns sinais comuns de câncer infantil incluem:

Palidez inexplicada: Se a criança parecer mais pálida do que o normal, isso pode ser um sinal de anemia, que pode estar relacionada a certos tipos de câncer, como leucemia.

– Febre persistente: Febre constante sem causa aparente pode ser um sintoma de linfoma ou leucemia.

– Dores persistentes: Dores ósseas, articulares ou abdominais que não desaparecem podem ser indicativos de câncer.

– Inchaço inexplicado: Inchaços nos gânglios linfáticos, barriga ou em qualquer outra parte do corpo devem ser avaliados por um médico.

– Perda de peso inexplicada: Se a criança perder peso significativamente sem motivo aparente, é um sinal de alerta.

– Fadiga extrema: Cansaço persistente que não melhora com descanso pode ser um sintoma de câncer.

– Sintomas neurológicos: Problemas de visão, equilíbrio, dor de cabeça intensa ou mudanças no comportamento podem ser sintomas de tumores cerebrais.

– Hematomas frequentes ou sangramento anormal: Se a criança desenvolver facilmente hematomas ou sangrar excessivamente, isso pode ser um sintoma de leucemia ou outros distúrbios do sangue.

É importante lembrar que esses sintomas podem ser causados por várias outras condições comuns na infância, mas é essencial consultar um médico para avaliação se eles persistirem ou se tornarem preocupantes.

Prevenção: é possível?

A prevenção direta do câncer infantil ainda é um desafio, pois muitos casos não têm uma causa clara. No entanto, existem algumas medidas que podem ser tomadas para ajudar a reduzir o risco:

– Imunizações: Manter as vacinações em dia pode prevenir infecções que estão associadas a alguns tipos de câncer.

– Promoção da saúde geral: Uma dieta saudável, atividade física regular e evitar a exposição a carcinógenos ambientais, como o fumo passivo, podem contribuir para um estilo de vida mais saudável.

– Acompanhamento médico: Realizar exames de rotina e check-ups pediátricos regulares pode ajudar a identificar problemas de saúde precocemente.

– Consciência familiar: Pais e cuidadores devem estar atentos aos sintomas e às mudanças na saúde de suas crianças e procurar ajuda médica prontamente se algo parecer errado.

Tratamento do Câncer Infantil: Esperança e Apoio

O diagnóstico de câncer infantil pode ser devastador, mas é importante lembrar que muitos cânceres pediátricos têm taxas de cura significativamente altas, especialmente quando detectados precocemente. “O tratamento geralmente envolve uma combinação de cirurgia, quimioterapia, radioterapia e, em alguns casos, transplante de medula óssea”, explicou a médica.