Os corpos foram descobertos quando gestores da empresa que comprou o fertilizante abriram o carregamento, informou o promotor paraguaio Marcelo Saldivar.

“Os suprimentos que eles tinham – biscoitos, água e comida enlatada – eram suficientes para durar 72 horas”, afirmou Saldivar.

Todas as vítimas eram adultas; duas tinham documentos de identidade marroquinos. Um recibo de uma empresa de táxi da Sérvia também foi encontrado, sugerindo que elas entraram no contêiner naquele país.

De acordo com Saldivar, as pessoas parecem ter sido migrantes que tentavam entrar de forma clandestina na América do Sul.

“Presumimos que eles chegaram lá [na Sérvia] de seu país de origem e planejavam viajar para um destino mais próximo, mas não calcularam bem a distância e não sobreviveram à viagem”, disse Saldivar à Reuters.

A polícia também encontrou sacos de roupas e uma abertura para ventilação na área do contêiner onde os corpos foram encontrados. “Todos os corpos estão decompostos. São apenas cabelos e ossos”, afirmou Saldivar.