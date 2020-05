Inaugurado no último ano, em área doada pela Prefeitura de Votuporanga, o Sest Senat está com inscrições abertas para cursos na modalidade Educação à Distância (EaD), devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Os cursos oferecidos são em diversas áreas como Educação, Gestão de Negócios, Saúde, Serviços, Transportes, Inclusão Digital, Manutenção entre outras.