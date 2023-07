Serviço: Votuporanga tem 82 vagas de trabalho disponíveis

As oportunidades, em diversas áreas, estão na ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Emprega Votu e PAT

As vagas de emprego cadastradas essa semana na ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Emprega Votu e PAT somam 82 oportunidades em diversas áreas de serviço.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está ofertando dez oportunidades de emprego em Votuporanga essa semana. São dez ocupações oferecendo uma vaga: mecânico de autos, operador de dobradeira corte e dobra, operador de guilhotina, cortadeira, costureira, marceneiro, montador de estofados, percinteiro, tapeceiro e soldador. Todas as oportunidades requerem experiência.

Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.

O Emprega Votu está com 64 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada.

Já a Associação Comercial de Votuporanga oferta oito vagas de trabalho: consultor de vendas, caixa, administrativo, vendedor, repositor, comercial, assistente jurídico e ajudante de motorista. Os interessados podem comparecer na sede da ACV, rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.

Nos últimos meses o município tem apresentado saldo positivo na criação de empregos. O mais recente levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostra que Votuporanga registrou saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no mês de maio, com 1.017 contratações contra 940 demissões, resultando em um saldo positivo de 77 vagas. Daniel Marques: daniel@acidadevotuporanga.com.br

LEGENDA: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil