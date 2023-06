Cristiano fez uma postagem nas redes sociais onde citou o nascimento do terceiro filho nesta sexta-feira

Paula Vaccari, mulher de do sertanejo Cristiano, postou nas redes o resultado do chá revelação — Foto: Reprodução/Instagram Mas, após um acampamento religioso, Cristiano decidiu mudar o nome para Miguel por conta de um problema de coração que foi diagnosticado no filho, de acordo com a assessoria. “A mudança do Nome Bernardo para Miguel também simboliza a mudança na minha vida e da minha família, assim como Saulo se tornou Paulo. Vocês saberão o porquê da mudança… pois nós e o Miguel teremos batalhas, e como o Arcanjo Miguel, ele será nosso guerreiro aqui!”, escreveu nas redes sociais. Nesta sexta-feira, a dupla de São José do Rio Preto (SP) Zé Neto e Cristiano tem agenda marcada no palco principal da Festa Junina de Votorantim (SP), a partir das 21h. G1