Diante dos mais de 1.300 torcedores, o destaque do CAV além do “milagreiro” goleiro Edson Kölln – foi o atacante Pedro Bortoluzo, autor de dois gols neste domingo, chegando à marca de cinco gols nos últimos quatro jogos. Todos os gols do Pantera foram no segundo tempo: aos nove minutos, Bortoluzo abriu o placar, aos 14, Diogo Sodré ampliou e, aos 40, de novo Pedro Bortoluzo fechou o placar: 3 x 0.

Com a vitória, o CAV somou apenas suas segunda vitória em 12 partidas e, com nove pontos, ficou na lanterna, empatado do Penapolense, que aparece à frente na classificação pelo saldo de gols (-6 x -8). Já o Sertãozinho, que sofreu apenas a sua segunda derrota na A2, manteve-se com seus 14 pontos, na 12ª posição, diante quatro pontos do G-8 e a cinco de distância da degola.