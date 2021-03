Sergio Favretto morre a espera de um leito para covid

Um morador de Ouroeste morreu neste domingo, dia 14, a espera de uma vaga para UTI-Covid. Ele estava internado na enfermaria do Hospital Municipal João Veloso e acabou não resistindo.

Sergio Favretto, 49 anos, natural de Fátima Paulista, distrito de Turmalina na região de Fernandópolis, ficou famoso em um vídeo postado no Youtube em uma “treta” com “Derramado” e outras postagens no canal.

Serginho foi sepultado em Jales.