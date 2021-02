Direcionado para pessoas que sejam maiores de 15 anos, curso ensina a configurar e usar sistemas operacionais, softwares e aplicativos básicos de computador



O Senac de Votuporanga abre inscrições para a nova turma do curso Operador de Computador, direcionado para pessoas que sejam maiores de 15 anos, que tenham pelo menos o ensino fundamental 2 incompleto e com interesse em aprender a instalar, configurar e usar sistemas operacionais, softwares e aplicativos básicos de computador.

Durante as aulas o aluno irá aprender a forma correta de usar o computador, como instalar e configurar sistemas operacionais, softwares de escritório e aplicativos profissionais. A formação contribui para o currículo de profissionais que atuam ou desejam atuar nas mais diversas áreas, já que o conhecimento em TI e na operação de computadores é uma competência essencial em diferentes segmentos.

O curso tem carga horária de 196 horas com aulas duas vezes por semana. A previsão para início é 23 de fevereiro e de conclusão em 12 de agosto.

Segundo o docente Rodrigo Fernando Gentini, o dinamismo das aulas e a estrutura oferecida pela unidade contribuem de forma positiva para a absorção do conteúdo. “As aulas são teóricas e dinâmicas e conectam o aluno às inovações da área, sempre com espaço para tirar dúvidas e trocar experiências. Temos também o laboratório para colocar em prática as técnicas aprendidas durante o curso”, ressalta.

Serviço:

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP

Informações e inscrições: https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga/cursos-livres/curso-de-operador-de-computador