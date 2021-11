Semana promete temperaturas máximas elevadas e chuva na maior parte da semana na região

De acordo coma s previsões do ClimaTempo, existe a possibilidade chuvas ao longo da maior parte desta semana em Fernandópolis.

Nesta segunda-feira, o dia deve ser de sol com algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuva, com temperaturas podendo variar entre 18° e 34º graus.

Já entre terça e sexta-feira, a chance de chuva varia entre 80 e 90%, quase sempre com sol e aumento de nuvens pela manhã, e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. As temperaturas podem variar entre 19° e 37° graus.

No final de semana, a chuva pode dar uma trégua no sábado, quando a possibilidade de chuva cai para 60%. No domingo, o tempo volta e firma com sol e algumas nuvens, mas não chove. As temperaturas devem variar entre 24° e 31° graus.