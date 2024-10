Com o tema “Ocupação A.U. – entre ideias e espaços”, o evento, direcionado a alunos e profissionais da área, promoveu uma série de palestras e oficinas entre os dias 21 e 24 de outubro

A Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da Unifev, que celebrou os 25 anos do curso, chegou ao fim nesta quinta-feira. Com o tema “Ocupação A.U. – entre ideias e espaços” o evento ofereceu palestras e oficinas para os alunos desde segunda-feira (21/10).

A solenidade de abertura ocorreu no Auditório da Cidade Universitária, com um bate-papo sobre o mercado de trabalho na arquitetura, onde alunos já atuantes na área compartilharam suas experiências. Nos dias seguintes, foram realizadas oficinas práticas no Núcleo de Arquitetura e Urbanismo (NAU), explorando temas como luminária externa, mobiliário, estrutura geodésica e a própria reestruturação do espaço físico do núcleo.

Para a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Prof. Ma. Amália Luiza Poiani Gomes Beraldi, a semana acadêmica foi uma oportunidade para estreitar os laços entre alunos e professores, fomentando a troca de conhecimentos e experiências.

“Durante o evento oferecemos oportunidades de aprendizado prático, reflexões teóricas e discussões sobre os desafios e avanços da arquitetura contemporânea. Além disso, celebramos 25 anos formando arquitetos e urbanistas, relembrando e reconhecendo nossas conquistas ao longo dessas décadas, onde construímos uma história de excelência, impactando positivamente a sociedade através de projetos inovadores e da formação de muitos profissionais qualificados”, completou Amália.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, destacou a trajetória da graduação e falou da satisfação em celebrar este momento marcante para a Instituição. “Investimos continuamente na atualização de nossos cursos e na qualificação de nossos docentes. Aqui, formamos profissionais ligados diretamente ao crescimento das cidades e isso é motivo de orgulho para todos nós”.

Para o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, a semana de arquitetura marca um capítulo na história do curso. “Este é um momento de celebrarmos nossas conquistas e de olharmos para o futuro com otimismo. Temos uma visão promissora para a área da arquitetura na Unifev, e a semana acadêmica é o primeiro passo para concretizá-la”, encerrou Vasconcelos.