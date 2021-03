Sem leitos, pacientes são socorridos em Núcleo de Saúde em Jales

De maneira emergente, dois pacientes de Jales com Covid-19 precisaram ser socorridos e atendidos no Núcleo Central de Saúde na noite desta sexta-feira, 26 de março, por falta de leitos para internação tanto na Santa Casa de Misericórdia, quanto na UPA 24h – Unidade de Pronto Atendimento de Jales.

Segundo as informações obtidas com exclusividade pelo FocoNews, o Núcleo Central foi o escape encontrado para não deixar os pacientes sem atendimento. As duas pessoas estavam na unidade por volta das 20h. Uma delas conseguiu ser encaminhada para a UPA, mas até o fechamento desta matéria, às 21h20, o outro paciente seguia no Núcleo Central a espera de um leito.

A saúde do município se esforça neste momento para atender e assistir as pessoas que precisam de socorro e a demanda continua aumentando.

O prefeito Luis Henrique Moreira (PSDB) esteve presencialmente acompanhando a grave situação e tentando resolve-la. Ao FocoNews, Luis Henrique disse que “a situação que estamos vivendo é muito grave e precisará de medidas talvez mais restritivas!”.