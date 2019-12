Seguro DPVAT 2020 tem redução de 68% para carros, e valor fica em R$ 5,23

Cobrança para motos caiu 86%, chegando a R$ 12,30. DPVAT voltou a valer após decisão do STF. A partir de 2021, motorista poderá escolher qual seguradora prestará o serviço.

Os valores do DPVAT 2020 foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), vinculado ao Ministério da Fazenda. A cobrança do seguro obrigatório segue no próximo ano após o Supremo Tribunal Federal (STF) suspender a medida provisória (MP) do presidente Jair Bolsonaro que previa sua extinção.

Veja os valores:

Automóvel, táxi e carro de aluguel: R$ 5,23 – redução foi de 68%; era R$ 16,21 em 2019;

– redução foi de 68%; era R$ 16,21 em 2019; Ciclomotores: R$ 5,67 – era R$ 19,65 em 2019;

– era R$ 19,65 em 2019; Caminhões: R$ 5,78 – era de R$ 16,77 em 2019;

– era de R$ 16,77 em 2019; Ônibus e micro-ônibus (sem frete): R$ 8,11 – era de R$ 25,08 em 2019;

– era de R$ 25,08 em 2019; Ônibus e micro-ônibus (com frete): R$ 10,57 – era de R$ 37,90 em 2019

– era de R$ 37,90 em 2019 Moto: R$ 12,30 – redução foi de 86%; era de R$ 84,58 em 2019.

O pagamento continua na data de vencimento da cota única de IPVA ou na data da primeira parcela de cada estado, informou a Seguradora Líder, que é a administradora do DPVAT. Os boletos devem ser gerados no site da seguradora.