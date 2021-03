A Secretaria Municipal da Saúde aplicou todas as 440 doses recebidas da vacina contra a Covid-19 em idosos com idade entre 77 e 79 anos na manhã desta quarta-feira. Portanto, a vacinação para este público precisou ser suspensa até a chegada de novas doses. A Secretaria Estadual de Saúde enviou 37% das doses correspondente ao público estimado nesta faixa etária. O Município já notificou o Departamento Regional de Saúde sobre a situação e aguarda um posicionamento com a previsão de envio do restante das doses.