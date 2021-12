Para comemorar a conclusão de mais um ano de muito aprendizado e superação, foi realizada uma festa de encerramento das atividades em 2021, com os participantes do projeto e seus familiares.

As aulas de judô retornam no dia 12 de janeiro de 2021, sendo oferecidas às quartas e sextas-feiras às 9h e às 13h30, no conhecido salão do Rotary.

Os interessados em participar das atividades devem ter a partir de sete anos e os pais ou responsável podem realizar a inscrição no local, nos horários citados, com o Sensei Marcelo.