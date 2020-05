Nesta terceira etapa, estão sendo imunizados todos os grupos prioritários que fizeram parte da primeira e segunda etapa da campanha, como caminhoneiros, profissionais do transporte público (motoristas e cobradores), trabalhadores portuários, profissionais de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade, população indígena, e portadores de doenças crônicas. As pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde (pública e privada) ainda não vacinados continuam recebendo a vacina. Também seguem na imunização, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência.

As pessoas que tiverem dúvidas, devem buscar uma Unidade de Saúde mais próxima e levar a caderneta de vacinação para os profissionais verificarem a situação vacinal. As Unidades de Saúde do Município funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e algumas delas também no horário estendido e do trabalhador, com a ampliação do horário de atendimento.

Balanço de vacinações

Desde a primeira etapa da Campanha até a última quarta-feira (13/5) a Secretaria Municipal da Saúde já imunizou dentro dos grupos prioritários, 20.538 pessoas, sendo 14.207 idosos o que corresponde a uma cobertura vacinal de 113,28%. Já os profissionais de saúde correspondem a uma cobertura de 98,74% com 5.184 doses aplicadas, foram imunizadas 809 crianças, mediante a uma cobertura de 15,89%, 289 gestantes correspondendo a 37,58%, 49 doses aplicadas em puérperas, com 38,89% de cobertura vacinal e 1.177 doses aos adultos de 55 a 59 anos, com cobertura de 24,96%. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para a Campanha da Influenza deste ano é de 90% de vacinação do público-alvo.

A vacina disponibilizada pelo Governo Federal para a Campanha, protege os grupos prioritários contra os três subtipos do vírus da gripe Influenza A: H1N1 e H3N2 e influenza B. A vacina contra influenza é segura e uma das medidas mais eficazes de prevenção a complicações e casos graves de gripe.

Vacina Sarampo

Por se tratar de uma doença potencialmente fatal, a Secretaria Municipal da Saúde, na oportunidade, continua com a intensificação da vacinação contra o Sarampo, ofertada à população pela rede pública de saúde por meio da vacina tríplice viral, que protege ainda contra a caxumba e a rubéola.

O sarampo é uma doença grave, altamente transmissível, podendo gerar sérias complicações, que podem ser fatais, como a pneumonia e a encefalite.

Vale destacar que no Brasil, a prevalência de casos da doença contempla o público não vacinado. Portanto, a enfermeira responsável pelo Setor de Imunização, Danieli Fortilli, reforça a necessidade de manter a vacina em dia, tanto entre o público infantil quanto adulto. “O atual esquema da vacina tríplice viral é composto por duas doses e administrado em pessoas com idades entre um ano de vida e 29 anos. Para a faixa etária de 30 a 59 anos, a dose da vacina é única. Os profissionais de saúde também devem receber duas doses, em qualquer faixa de idade”.

As pessoas que ainda não tomaram a vacina ou têm dúvida sobre a imunização devem se dirigir até a Unidade com a caderneta de vacinas em mãos. “É importante que a população procure a Unidade de Saúde mais próxima, para que o profissional de saúde tenha condições de avaliar caso a caso a necessidade da vacinação e o número de doses”, destaca Danieli.