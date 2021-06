Secretária de Saúde é multada por participar de aglomeração na região

A Secretária de Saúde de Nova Granada, Quézia Cunha, foi multada em R$ 600,00 por participar de uma reunião social no sábado (26). A servidora descumpriu uma das regras do decreto municipal que determina a proibição de realização de festas, eventos ou reuniões sociais que gerem aglomerações.

De acordo com o decreto em vigor, está proibido ainda o atendimento presencial ao público, das 21h às 6h, no comércio, restaurantes, lanchonetes, salão de beleza, academias, clubes, cultos e missas, supermercados, entre outros estabelecimentos. Após esse horário, o comércio de alimentos pode funcionar em sistema de delivery.

O documento informa também que se a pessoa for flagrada descumprindo as regras do toque de recolher ou promovendo aglomerações em festas e evento social poderá ser multada no valor de R$ 300,00. A Vigilância Sanitária é responsável pela fiscalização junto com o apoio da Polícia Militar.

O sbtinterior.com entrou em contato com a Prefeitura diante da infração cometida pela Secretária de Saúde. Em nota, a administração municipal informou que a secretária foi flagrada em um jantar familiar. A nota disse ainda que ela foi até o local somente para cumprimentar uma amiga. A Vigilância Sanitária compareceu à residência depois de denúncias anônimas.

Na casa, estavam 9 pessoas, contando com a secretária. As pessoas presentes foram multadas no valor de R$ 300,00 e o dono da residência receberá uma autuação no valor estipulado pelo jurídico. Já a Secretária de Saúde recebeu uma multa de R$ 600,00, pois o valor é dobrado em caso do infrator ser profissional da saúde.

SBT Interior