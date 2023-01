SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MACEDÔNIA PROMOVE REUNIÃO ENTRE CONSELHOS

Foi realizado na última quinta-feira, 26, pela Secretaria Municipal de Educação, reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – CACS FUNDEB e do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, para análise e parecer das receitas e despesas referente ao 4° Trimestre de 2022.

Houve a participação dos membros conselheiros, do responsável contábil Airton Manoel Medeiros e da secretária municipal de educação Sônia Martins, que destacou a importância da gestão democrática e participativa.

“É de fundamental importância encontros como esse, que fazem a gestão ser transparente, promovendo uma participação e acompanhamento dos membros do conselho com o que está sendo feito pela secretaria da educação do município. Estamos juntos para melhorar cada vez mais a educação. Muito obrigado a todos! ” São as palavras do prefeito, Reginaldo Marcomini.