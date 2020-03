O Município está em Estado de Emergência em Saúde Pública por tempo indeterminado, desta forma, a Prefeitura informa que permanecerá suspenso, temporariamente, qualquer tipo de evento, público ou privado, como festas, shows, eventos esportivos e culturais ou similares. O intuito dessas medidas é reduzir a aglomeração de pessoas e, com isso, conter o avanço da propagação do vírus.

Medidas de Prevenção

– Lavar sempre as mãos com água e sabão e evite levar as mãos ao rosto;

– Usar sempre álcool em gel 70% para higienização das mãos e objetos;

– Não compartilhar utensílios de uso pessoal (toalhas, copos, talheres e travesseiros);

– Caso você faça parte do público alvo da vacina contra gripe, imunize-se todos os anos;

– Mantenha hábitos saudáveis, alimente-se bem, coma verduras e frutas e beba bastante água;

– Evitar aglomerações de pessoas e em caso de sintomas gripais evite circulação e mantenha se no domicílio;

– Mantenha as medidas de etiqueta ao tossir e espirrar (cobrir a boca e nariz com o antebraço ou lenço descartável);

– Evite abraços, apertos de mão e beijos no rosto.