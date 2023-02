Secretaria de Direitos Humanos inicia campanhas para o Carnaval

Kits com preservativos e informativos integram “De olho na saúde”, e “#Folia com respeito” tem como objetivo prevenir casos de assédio sexual e divulgar canais oficiais para denúncias

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, iniciou duas campanhas: “De olho na saúde” e “#Folia com respeito”.

“De olho na saúde” tem como foco conscientizar as pessoas em situação de rua a cuidarem da saúde, fazendo o uso de preservativos e o teste rápido de HIV/Aids. A campanha teve início nesta semana que antecede o Carnaval e continua durante todo o ano, sendo realizada pela Secretaria de Direitos Humanos há dez anos consecutivos.

O secretário Emerson Pereira explicou que a ação tem como objetivo dar uma atenção especial às pessoas em situação de rua. “A iniciativa é ajudar as pessoas que não têm onde morar, com a intenção de mostrar para elas que alguém se preocupa com a situação em que se encontram. São distribuídos mais de mil kits de prevenção, contendo preservativos e informativos sobre doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, conscientizamos a todos para que busquem uma unidade básica de saúde e façam o teste rápido de HIV/Aids entre outras doenças”, comentou.

A campanha teve início nesta semana na Casa Abrigo Irmãos de Emaús e Comunidade São Francisco de Assis, além de percorrer diversas praças da cidade. Presente no lançamento, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, orientou o público atendido sobre a necessidade de estarem com a saúde em dia e de procurarem os serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura.

A coordenadora da Casa Abrigo, Helena Eiko Nosse de Souza, falou que todo apoio recebido da Secretaria de Direitos Humanos é bem-vindo e essencial para ações de prevenção.

“#Folia com respeito”

Outra ação da Secretaria de Direitos Humanos é prevenir casos de assédio sexual e outros comportamentos criminosos como racismo e homofobia no carnaval.

Emerson explicou que a campanha #Foliacomrespeito é uma iniciativa da pasta, em parceria com a ONG “Liberdade de Amar”, para conscientizar a todos que o carnaval é o momento de extravasar a alegria, se divertir, estar próximo das pessoas, sem desrespeitar ou ofender ninguém. A frase de impacto a ser utilizada na campanha é curta, porém, com foco importante que resume todo o contexto: “Não é Não”.

A campanha será divulgada nas redes sociais da Prefeitura de Votuporanga e também encaminhada aos públicos atendidos da Secretaria, para que atinja o maior número de pessoas. Nela, serão divulgados os canais oficiais para denúncias, como o Disque 180 e Polícia Militar 190.

A Secretaria de Direitos Humanos fica na rua São Paulo n.º 3771, centro. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.