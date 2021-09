Curso terá duração de seis meses; aulas serão ministradas pela equipe docente do Senac nas dependências do CTMO A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, por meio da parceria entre o Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO) e Senac, ministrará com 24 vagas disponíveis, o curso “Costureiro”. O início das aulas, que serão realizadas de segunda a quinta-feira das 19h às 22h, está previsto para o dia 04 de outubro e término no dia 17 de março de 2022. A capacitação, que é destinada a pessoas com renda percápita de até dois salários mínimos e idade a partir de 16 anos cursando o Ensino Fundamental, faz parte do Programa “Senac de Gratuidade” e será realizada no CTMO. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade do Senac Votuporanga, localizada na rua Guaporé, número 3.221, no bairro Nova Boa Vista, até o dia 29 de setembro, das 18h às 21h, apresentando os documentos necessários que são RG, CPF e comprovante de escolaridade. Mais informações entrar em contato com o CTMO pelo telefone (17) 3406-1489 ou com o Senac Votuporanga (17) 3426-6700.