O secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco, recebeu denúncias de que pessoas estariam cobrando para solicitar o benefício, seja pela internet ou pelo aplicativo. “Existem aqueles de má fé que querem tirar vantagem neste momento. Não paguem, procurem nossas Unidades que contam com profissionais para atender com muita atenção a quem precisar”, disse.

Os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizados nas zonas norte, sul, leste e oeste, além do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), estão atendendo, com agendamento, todos os munícipes que tenham interesse no auxílio. O horário de atendimento é das 10h às 13h.

O benefício financeiro destinado pelo Governo Federal aos trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais (MEI), autônomos e desempregados, tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Para saber quem tem direito ao benefício e outras informações, basta acessar o site auxilio.caixa.gov.br. O aplicativo com o nome “Caixa Auxílio Emergencial” já está disponível e deve ser instalado no celular. A Caixa disponibilizou ainda a Central 111 para tirar dúvidas sobre como fazer o cadastramento.