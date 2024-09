Secretaria da Saúde registra casos de Rotavírus e Norovírus em Votuporanga

Número de casos vem aumentado e Secretaria da Saúde alerta para cuidados e prevenção

Segundo a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Votuporanga, o número de casos de Rotavírus e Norovírus tem aumentado nos últimos três meses. Os quadros virais são bem característicos por sintomas como diarreia e são altamente contagiosos, com maior facilidade de propagação nesta época do ano, devido ao tempo seco e quente, que contribui para o aumento dos casos. Em junho deste ano, foram registrados 588 casos, no mês seguinte, 764, e, em agosto, o número saltou para 1.828.

Diante deste cenário, a Secretaria de Saúde alerta para os cuidados e prevenção. As principais maneiras de se prevenir é através da higiene das mãos que pode ser feita com água e sabão ou álcool em gel, principalmente antes das refeições e após ir ao banheiro. É importante também lavar os alimentos antes de serem ingeridos.

O vírus se espalha facilmente pelo contato de pessoa a pessoa, além de contato com partículas de fezes, água e alimentos contaminados.

Rotavírus

Os principais sintomas do Rotavírus são: diarreia, que pode levar a desidratação; vômitos e febre alta, além de problemas respiratórios, como coriza e tosse.

A vacina de Rotavírus faz parte do calendário vacinal oferecido pelo SUS para crianças de dois e quatro meses de vida. As doses, inclusive, estão disponíveis em todas as unidades de saúde de Votuporanga.

Norovírus

Apesar de pouco conhecido pela população, o Norovírus pertence ao mesmo grupo viral causadores da diarreia, mas que geralmente aparece como um quadro mais leve.

Em ambos os casos a recomendação é se hidratar, ingerir bastante líquido para evitar a desidratação. Ao persistirem os sintomas procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência.