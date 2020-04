As Unidades de Saúde do Município funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e algumas delas também no horário estendido e do trabalhador, com a ampliação do horário de atendimento.

Balanço da primeira etapa

A primeira etapa da Campanha, iniciada no dia 23 de março, foi voltada para a imunização de pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde. De lá para cá, a Pasta vacinou 13.333 idosos, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 105.24%. Já os profissionais de saúde correspondem a uma cobertura de 88.15%, com 4.628 doses aplicadas. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para a Campanha da Influenza deste ano é de 90% de vacinação do público-alvo.

A vacina disponibilizada pelo Governo Federal para a Campanha, protege os grupos prioritários contra os três subtipos do vírus da gripe Influenza A: H1N1 e H3N2 e influenza B. A vacina contra influenza é segura e uma das medidas mais eficazes de prevenção a complicações e casos graves de gripe.

A previsão é de que a Campanha siga até o dia 22 de maio, com a realização do “Dia D” em 9 de maio (sábado).

Antecipação da Campanha Influenza 2020

Em 2020, o Ministério da Saúde antecipou em três semana a realização da 22ª campanha Contra a Influenza pelo momento em que o mundo enfrenta o Covid-19, a fim de proteger de forma antecipada a população contra a influenza, além de minimizar o impacto sobre os serviços de saúde, auxiliando na exclusão de diagnósticos em virtude dessa nova doença. Importante destacar que a vacina não protege contra o Coronavírus, mas pode auxiliar no diagnóstico rápido de pessoas com doença.

Vacina Sarampo

Por se tratar de uma doença potencialmente fatal, a Secretaria Municipal da Saúde, na oportunidade, continua com a intensificação da vacinação contra o Sarampo, ofertada à população pela rede pública de saúde por meio da vacina tríplice viral, que protege ainda contra a caxumba e a rubéola.

O sarampo é uma doença grave, altamente transmissível, podendo gerar sérias complicações, que podem ser fatais, como a pneumonia e a encefalite.

Vale destacar que no Brasil, a prevalência de casos da doença contempla o público não vacinado. Portanto, a enfermeira responsável pelo Setor de Imunização, Danieli Fortilli, reforça a necessidade de manter a vacina em dia, tanto entre o público infantil quanto adulto. “O atual esquema da vacina tríplice viral é composto por duas doses e administrado em pessoas com idades entre um ano de vida e 29 anos. Para a faixa etária de 30 a 58 anos, a dose da vacina é única. Os profissionais de saúde também devem receber duas doses, em qualquer faixa de idade”.

As pessoas que ainda não tomaram a vacina ou têm dúvida sobre a imunização devem se dirigir até a Unidade com a caderneta de vacinas em mãos. “É importante que a população procure a Unidade de Saúde mais próxima, para que o profissional de saúde tenha condições de avaliar caso a caso a necessidade da vacinação e o número de doses”, destaca Danieli.