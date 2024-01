O segundo boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde foi divulgado nesta segunda-feira, 29/01. Em 2024, até o momento, Votuporanga já registrou 122 casos positivos de Dengue (sendo 6 do tipo DENV3) e um óbito (mulher, 71 anos, do São Cosme).

Outros 497 casos estão sob investigação. Falando sobre Chikungunya, até o momento, Votuporanga contabiliza um caso positivo e quatro aguardam resultado de exames. Diante do cenário de aumento no número de casos, a Secretaria da Saúde emitirá, a partir de agora, boletim epidemiológico semanalmente.

Em 2023 foram registrados 1.107 casos positivos, sendo 12 do tipo DENV3 e nenhum óbito.

Com o objetivo de trabalhar a prevenção, a Secretaria da Saúde está adotando novas medidas de enfrentamento e combate à Dengue como, campanhas de conscientização, ampliação do horário de visitas domiciliares pelos agentes de saúde, convocação de mais agentes de saúde, aquisição de novos equipamentos que auxiliarão no combate ao mosquito, entre outras ações.