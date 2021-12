Secretaria da Educação de Votuporanga entregou cerca de 120 mil kits alimentação em 2021

Projeto assistiu alunos da rede municipal de ensino; foram entregues alimentos não-perecíveis e hortifruti

Com o início do calendário escolar em fevereiro deste ano nos CEMEIs (Centros de Educação Municipal e Escola Infantil) e CEMs (Centros de Educação Municipal), de modo remoto devido à pandemia da Covid-19, a Secretaria da Educação de Votuporanga entregou um total de 119.201 kits alimentação a alunos da rede municipal de ensino; projeto iniciou em 2020 e foi elaborado por nutricionistas.

Do total entregue a famílias com filhos em idade escolar até 14 anos, 82.916 foram kits não-perecíveis contendo em cada distribuição, alimentos que foram alternados, como açúcar, arroz, biscoito, extrato de tomate, farinha de trigo, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, óleo, sal e sardinha. Outros 36.285 foram cestas de alimentos perecíveis, alternando os tipos de hortifruti entre abacaxi, abóbora, batata doce, beterraba, laranja, manga e pepino.

O secretário Marcelo Batista faz um balanço sobre a ação e parabeniza a todos os envolvidos. “Nossas crianças e adolescentes são vistos não só como queridos alunos dentro de nossas salas de aula, e sim também como nossos agentes transformadores do mundo e, por isso, em mais um ano difícil, além de nos preocuparmos com a educação, também pensamos em como colaborar para que pudessem se manter saudáveis e demos continuidade à distribuição dos kits alimentação; tudo foi elaborado com acompanhamento nutricional, desde quando iniciamos as entregas no ano passado. Agradeço a toda equipe da Secretaria da Educação que trabalhou incessantemente para manter a qualidade de ensino, ao prefeito Jorge Seba e o vice Cabo Valter, que abraçaram junto com a gente esse projeto”.