Secretaria da Cultura e Turismo realizará primeiro curso gratuito de processamento de carne de 2022

Parceria é com Sindicato Rural de Votuporanga, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e Conselho Municipal de Turismo; vagas limitadas

A Secretaria da Cultura e Turismo, juntamente com o Sindicato Rural de Votuporanga, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur) realizará gratuitamente o curso “Processamento Artesanal de Carnes Bovinas”. As inscrições para as vagas, que são limitadas, poderão ser realizadas de 03 a 14 de janeiro através do link https://forms.gle/Rx3gxPGfZhxtHN7d8; a confirmação da inscrição será por ordem de recebimento dos formulários.

A oficina será realizada de 18 a 20 de janeiro de 2022, das 8h às 17h, na Chácara Nosso Lar, de modo presencial e seguindo todas as regras de biossegurança contra a Covid-19. A atividade, que terá a entrega de certificado aos participantes, é direcionada para pessoas com idade a partir de 16 anos e abordará temas como o processamento de carnes secas, curados, embutidos, cominuídos e marinados.