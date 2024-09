Sebrae-SP realiza evento de inovação e empreendedorismo em Votuporanga

Por meio do Ideathon Business, os estudantes da Unifev conheceram a tendência de negócios do Sebrae-SP que foca criação de ideias e resolução de problemas.

O Sebrae-SP realizou o Ideathon Business, evento com foco em criatividade, inovação e empreendedorismo, no dia 28 de agosto, na Cidade Universitária da Unifev, em Votuporanga. A ação foi realizada por meio de uma iniciativa do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite) da universidade, que reuniu estudantes e fechou a programação do Congresso de Negócios, dos cursos de Administração e Ciências Contábeis.

De acordo com Guilherme Lui, consultor de negócios do Sebrae-SP, que foi um dos articuladores do evento, os alunos tiveram contato direto com a geração de ideias inovadoras e soluções criativas para um problema ou desafio específico.

“O Ideathon é uma solução do Sebrae-SP voltada à inovação. Dentro da inovação, temos várias etapas para chegar ao produto final, que é o chamado desenvolvimento para o cliente. O Ideathon aparece com o onde a gente quer chegar a uma solução, mas temos que validar com o cliente o problema levantado. É pela inovação que conseguimos verificar se isso é realmente um problema e a partir daí fazemos a proposição de solução”, relatou Guilherme.

O consultor explicou que os alunos foram divididos em grupos e precisaram desenvolver soluções que impactam a sociedade, como saúde, educação ou segurança. “O feedback que nós tivemos com os alunos foi 100% positivo. Primeiro pela forma prática do evento, porque eles participaram da elaboração de soluções e nisso a resposta foi de comprometimento e dedicação”, completou.

A aluna Mariana de Almeida Rodrigues, estudante do 6º período de Ciência Contábeis, relatou que foi muito interessante a abordagem do evento. “Estamos muito acostumados a ficar ouvindo a palestra e foi muito bom, conversamos bastante com os integrantes do grupo, fizemos novas amizades e foi muito bom para a experiência. Não foi uma coisa fácil pensar na solução, mas ela abre a nossa cabeça para várias perspectivas de vários participantes. Foi uma experiência muito válida para o currículo”, disse.

O Ideathon

O Ideathon pode ser realizado por empresas, universidades, organizações governamentais ou apenas grupos de interesse em comum. É uma maneira de estimular a criatividade nas empresas, aproximando funcionários e transformando-os em uma verdadeira equipe. Ele permite que as pessoas se envolvam em projetos desafiadores e explorem habilidades e conhecimentos muitas vezes nem reconhecidos por eles mesmos.

Além disso, o Ideathon pode gerar soluções ‘fora da caixa’ para problemas que pareciam complexos de início, de uma maneira inteligente e divertida para todos os envolvidos.

Todo esse processo pode resultar em benefícios para a empresa, como a melhoria dos processos internos, o lançamento de novos produtos e serviços e até mesmo o aumento da competitividade no mercado.

O Sebrae oferece dois cursos on-line e gratuitos para ensinar os principais conceitos relacionados à inovação e criatividade que devem ser trabalhados pelas equipes em seus negócios. As capacitações podem ser acessadas em sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/inovacao.

Sobre o Sebrae-SP

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Tem atuação com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios. Saiba mais em www.sebrae.com.br