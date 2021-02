Segundo o prefeito, as solicitações foram protocoladas e receberam um sinal positivo por parte do vice-governador que dará o encaminhamento necessário. “São recursos importantes e que colocamos como prioridade neste primeiro ano de governo. Temos certeza da sensibilidade do Governo Estadual para com a nossa cidade e esperamos a liberação”, explicou.

“O prefeito é o porta-voz das necessidades da população. Jorge Seba tem urgência em levar melhorias para a cidade e o Governo de São Paulo está atento a essas demandas. Como deputado, vou me empenhar muito para contribuir”, disse o deputado Carlão.

Seba colocou o desfavelamento do Matarazzo e Esmeralda como prioridade nestes primeiros 100 dias. Recentemente ele se reuniu com diretores da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, em São Paulo, e nesta quinta-feira reforçou o pedido ao vice-governador. “É prioridade número um. Votuporanga tem uma dívida com essas famílias e vamos resolver essa situação e oferecer moradia digna a elas”, disse.

Em relação ao recapeamento, o prefeito busca recursos para recuperar pelo menos 300 quarteirões em 2021. “Temos feito a operação tapa-buracos desde as primeiras semanas do governo, mas sabemos que só isso não é suficiente. É preciso promover um amplo programa de recapeamento, contemplando os bairros, e que comece este ano, mas também siga nos próximos para, assim, termos uma malha viária de qualidade sempre”, explicou.

Marginal até Simonsen

Na audiência com Garcia, o prefeito Jorge Seba também solicitou recursos estadual para execução das obras de pavimentação da marginal que liga o Distrito de Simonsen até Votuporanga.

“Temos um trecho pronto até o viaduto Nelson Camargo. Queremos agora que o Estado execute a segunda etapa, deste pontilhão até Simonsen, criando um grande corredor que vai permitir a instalação de mais empresas e indústrias e promover um desenvolvimento maior para toda essa localidade e, em especial, ao Distrito de Simonsen”, finalizou.